هل يخطف النادي الأهلي صدارة الدوري المصري مجددًا ويصدّر الضغط للزمالك؟

سيحاول الأهلي مصالحة مشجعيه الغاضبين من التعرض لأثقل هزيمة خارجية في تاريخ النادي العريق، وذلك عندما يواجه مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وظهر الأهلي بشكل كارثي وخسر 5-صفر أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي، وبات على أعتاب الخروج من المسابقة التي أحرز لقبها ثماني مرات.

لكن، قبل أن يستضيف الأهلي مباراة الإياب في استاد الجيش المصري ببرج العرب يوم السبت، سيكون مطالبًا بالتخلص من بعض آثار الهزيمة الثقيلة عندما يلعب في الدوري المحلي.

وقال مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي الذي بات مهددًا بفقدان منصبه، لموقع النادي ”بدأنا الاستعداد لمباراة مصر للمقاصة في الدوري لأهميتها ووفقًا لأولويات الفريق“.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك الذي من المفترض أن يواجه المصري البورسعيدي يوم الخميس.

وأضاف المدرب القادم من أوروجواي ”سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم بأن يثقوا بنا لأننا لن نخذلهم في أي خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت“.

وسيفتقد الأهلي المدافع سعد سمير الذي أصيب أمام صن داونز، لكنه سيرحب بتعافي صانع اللعب صاحب الخبرة وليد سليمان والحارس شريف إكرامي بعد غياب فترة طويلة.

ويدرك طلعت يوسف، مدرب المقاصة، أن مواجهة الأهلي ستكون من أصعب مباريات الفريق هذا الموسم، لأن المنافس سيكون أشبه بالأسد الجريح.

وأضاف المدرب صاحب الخبرة للصحفيين ”سنسعى للخروج بنتيجة إيجابية، لأن هدفنا لا يزال الوجود في المربع الذهبي للمسابقة“.

ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري رابع الترتيب، ولم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات.

وسيفتقد المقاصة المدافع أحمد عبد العزيز (مودي) بسبب الإيقاف، لكن من المنتظر أن يدفع بالمدافع البديل محمد دبش.

وإذا خرج الأهلي بالانتصار فإنه سيتصدر الدوري للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما فعل ذلك في الجولة الماضية قبل أن يفوز الزمالك في اليوم التالي على سموحة ويستعيد موقعه.

ومن المفترض أن يلعب الزمالك هذه الجولة بعد الأهلي، ما يعرضه لضغط مضاعف حال خطف الأحمر الصدارة، حيث سيخوض مباراته مع المصري يوم الخميس.

وقد يرحب الزمالك بعودة محمود عبد المنعم ”كهربا“ بعد غيابه عن التعادل دون أهداف في ضيافة حسنية أغادير في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد، بينما سيغيب التونسي المتألق فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.