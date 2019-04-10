موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

حذر السويسري كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك، لاعبيه من الهجمات المرتدة للمصري البورسعيدي قبل المباراة التي ستقام غدًا الخميس على استاد الجيش بالسويس ضمن الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن البطولة اقتربت من نهايتها، وهو ما يتوجب معه تفادي أي هزات.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي سيلتقي مع مصر للمقاصة اليوم ضمن الجولة ذاتها.

وذكر موقع الزمالك على الإنترنت أن جروس كان حريصًا على تذكير اللاعبين باقتراب البطولة من نهايتها، وأن الفوز على المصري سيسهم في الاقتراب كثيرًا من إحراز اللقب.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة عدم التفكير في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي، والتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز على المصري لمواصلة تصدر الدوري.

وسيغيب عن الزمالك التونسي فرجاني ساسي صانع اللعب للإيقاف، كما يغيب حازم إمام للإصابة، وسيعود محمود عبد المنعم (كهربا) للتشكيلة بعد انتهاء إيقافه.

في المقابل، طالب إيهاب جلال، مدرب المصري، لاعبيه بالفوز على الزمالك وحصد النقاط الثلاث.

وقال جلال للصحفيين: ”الفوز على متصدر الدوري سيمنحنا نقاطًا مهمة تساعدنا على قطع خطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ بالمركز الرابع“.

وأضاف: ”الزمالك فريق كبير لكن الفوز عليه ليس أمرًا صعبًا، وقد طالبت اللاعبين بالتحلي بالروح العالية والحماس الكبير للتفوق في المباراة“.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 42 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وسيعتمد مدرب المصري في خط الهجوم على مهاجمه النيجيري أوستن أموتو، الذي تألق ونجح في تسجيل عدة أهداف مهمة لفريقه في الآونة الأخيرة، بينما يغيب قلب الدفاع محمد صالح الذي خضع لجراحة لعلاج إصابة في الرباط الصليبي قبل أيام.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، مساء الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة على النايل سات.