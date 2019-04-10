القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي، نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 57 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، يدخل المقاصة المباراة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

كانت مباراة الدورلأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث تألق كل من جونيور أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي في تسجيل الثلاثية.

تعتبر مباراة الأهلي والمقاصة البروفة الأخيرة قبل موقعة الإياب في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع الفريق الأحمر بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يسعى الفريق لرد الاعتبار بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب بجوهانسبرغ.

وكان النادي الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة.