حقيقة رغبة علي معلول في الرحيل عن النادي الأهلي.. وموقف استاد برج العرب من مباراة صن داونز

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الأنباء التي ترددت عن رغبة علي معلول ظهير أيسر الفريق ومنتخب تونس، في الرحيل عن صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز.

وكانت أنباء صحفية قد ترددت عن تقديم علي معلول لطلب للرحيل عن الأهلي، خاصة أن الفريق بات قريبًا من توديع بطولة أفريقيا، بعد الهزيمة بخماسية أمام صن داونز، وهو تعاقد مع النادي من الأساس للفوز بالبطولة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”معلول لم يقدم أي طلب للرحيل من الأهلي، وكل ما تردد عن هذا الأمر مجرد شائعات تخرج وقت أي هزيمة كبيرة للفريق“.

وأضاف المصدر: ”معلول جدد تعاقده مع الأهلي منذ فترة قصيرة، وبات معشوق جماهير النادي، ويحصل على مقابل مادي كبير، فكيف يطلب الرحيل عن الفريق لمجرد خسارة مباراة، معلول يعرف قيمته لدى جماهير الأهلي لذا لن يضحي بها مهما كانت الظروف“.

وعن التفاوض لعودة مانويل جوزيه، قال المصدر: ”حتى الآن لايوجد قرار برحيل مارتن لاسارتي، حتى يتم التفاوض مع جوزيه أو غيره، الإدارة تنتظر نتيجة لقاء العودة مع صن داونز لحسم مصير الجهاز الفني، وإن كان الخطيب يرفض رحيل لاسارتي في هذا التوقيت، حتى لا يفقد الفريق فرصة المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن النادي لن ينجح بسهولة في التعاقد مع مدير فني جيد في الوقت الحالي، ولكنْ هناك ضغوط من المجلس لرحيله“.

وأردف: ”جوزيه من الأسماء المطروحة لتولي تدريب الفريق في حالة رحيل لاسارتي، لكن المدرب البرتغالي رفض في وقت سابق تولي تدريب الفريق بعد رحيل باتريس كارتيرون، فما الذي يدفعه للموافقة حاليًا؟“.

من جانبه، وجه هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، الشكر للقوات المسلحة المصرية وقيادتها، في بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة، بعد تأكيد إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في برج العرب، ومباراة الزمالك وحسنية أغادير في نفس الدور للكونفدرالية في استاد الجيش بالسويس.

وقال أبو ريدة: ”نشكر الجيش وقياداته على استجابتهم لفتح ملاعبهم للأندية المصري التي تلعب بإسم مصر في بطولات الأندية الإفريقية، متجاوزين بذلك أي صعوبات تواجه تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية“.

وأضاف: ”بموجب هذه الاستجابة، سيلعب الأهلي مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في استاد برج العرب، وسيلعب الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أغادير المغربي في السويس“.

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة ذهابا، قبل لقاء العودة يوم السبت المقبل.

أما الزمالك فتعادل سلبيا ضد أغادير قبل خوض لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.