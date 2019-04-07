القيعي يكشف حقيقة مفاوضات النادي الأهلي المصري مع أحمد حجازي والنني وتريزيجيه

قال عدلي القيعي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي المصري إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يمتلك عناصر مميزة للغاية سواء كأساسيين أو احتياطيين، بخلاف وجود عناصر شابة بمنتخبات مصر للفئات العمرية يلعبون بقطاع كرة القدم بالنادي.

وأشار القيعي خلال تصريحات لموقع القاهرة 24 إلى أن التعاقد مع لاعب للفريق الأول، لن يكون إلا إذا كان نجمًا دوليًا أساسيًا في منتخب مصر.

وكشف القيعي حقيقة ما يتردد عن عودة أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي للنادي الأهلي.

وقال القيعي :“إذا أراد العودة لمصر سنتعاقد معه“.

وتابع :“لا يوجد مفاوضات مع حجازي أو النني لاعب آرسنال، أو محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا“.

وأتم بقوله: ”هؤلاء ناجحون في الاحتراف ولا يرغبون في العودة لمصر، بعكس رمضان صبحي الذي أراد العودة لمصر الشتاء الماضي فتعاقدنا معه“.

ويلعب رمضان صبحي للأهلي معارًا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقدم مارتن لاسارتي مدرب الأهلي اعتذاره لجماهير الفريق عقب الخسارة المذلة التي مني بها امام مضيفه ماميلودي صن داونز من جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وتلقى الأهلي المصري بطل افريقيا ثماني مرات خسارة تاريخية بنتيجة 5-صفر أمام مستضيفه صن داونز في وقت سابق اليوم.

وقال لاسارتي القادم من اوروغواي ”اتقدم باعتذاري لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت أحداثها عبر شاشات التليفزيون“ مشيرا الى انه من الصعب التعليق على النتيجة.

وأكد لاسارتي على أن خروج المدافع سعد سمير للإصابة أثر بالطبع على الفريق خاصة نظرا لامتلاكه خبرات كبيرة.

وشدد لاسارتي على ان الجميع مطالب الان ”بالعمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم“.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب اللقاء ”قدمنا مباراة سيئة وعلينا أن نعمل كثيرا في الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور“.

وتابع ”شاهدنا العديد من المباريات للمنافس ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم. لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط التركيز فيما هو قادم“.

ويحتاج الأهلي، المتأهل إلى نهائي آخر نسختين، لمعجزة لبلوغ قبل النهائي حيث ينبغي عليه الفوز 6-صفر في مباراة الاياب يوم السبت المقبل.