تردد قناة الرافدين التي أعلن مرتضى منصور بث برنامج ”ستاد الزمالك“ على شاشتها‎‎

نجح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في التعاقد مع قناة ”الرافدين“، لتقديم برنامج يومي يحمل اسم القلعة البيضاء، حتى انتهاء الإيقاف الذي قرره المجلس الأعلى للإعلام على البرنامج الذي كان يتم بثه عبر قناة ”المحور“.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: ”في خطوة جديدة تؤكد أن نادي الزمالك لا يقهر ولا ينهزم، تقرر ظهور برنامج ستاد الزمالك في الحادية عشرة مساء اليوم على قناة الرافدين، ويستمر ظهور البرنامج على القناة حتى زوال الغمة، وتردد قناة الرافدين هو 11430 v .“.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قد قرر بالأمس إيقاف برنامج ”الزمالك اليوم“ على قناة المحور، لمدة شهر، مع إنذار القناة بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث، وفقًا لنص المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن ملعب الجيش ببرج العرب سيكون جاهزًا خلال الفترة المقبلة لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، وكذلك مباريات الفريقين بالبطولات الأفريقية.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية: ”تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي لشرح أزمة ملعب برج العرب، وتبرير سوء الأرضية، بسبب ضغط المباريات وتجهيز كافة الملاعب الأخرى لبطولة كأس الأمم، تأكدنا من جاهزية ملعب برج العرب لمباراة القمة وكذلك لمباريات الزمالك والأهلي الأفريقية فيما بعد“.

وأعد عامر تقريرًا مفصلًا عن ملعب مباراة القمة بعد زيارته له، اليوم الإثنين، ليتأكد من جاهزيته لمباراة القمة ومنافسات الأندية المصرية في بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في 30 مارس الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز، والتي يحتضنها ملعب الجيش ببرج العرب.