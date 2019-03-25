مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: جهزت بيان الانسحاب من الدوري.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، بعد صدور قرار بتحويله للتحقيق وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري

وقال مرتضى، في تصريحات مصورة: ”لن أذهب إلى لجنة الانضباط ولن يستطيع أحد أن يحقق معي، وليذهب أبوريدة لأمي في القبر ليحصل على الغرامة“.

وأضاف: ”جهزت بيان الانسحاب من بطولة الدوري العام، لكن أجلنا القرار حتى لا تحدث فتنه في مصر، وبعد أن وعدني وزير الرياضة بالتدخل لحل الأزمة، أمام اتحاد الكرة مهلة 48 ساعة للتراجع وإلا سيحدث ما لا تحمد عقباه“.

وتابع منصور: ”أنت يا هاني عندي الكثير لك ومعاك أحمد شوبير وعصام عبدالفتاح وخالد لطيف وحازم إمام، كلكم متجرحين، هذا كلام فارغ اللي بتعملوه، عندك 40 مليون زملكاوي هنا و200 مليون في الوطن العربي غضبانين من التحيز ضد الزمالك، أين المسؤولون من حصول شوبير على 12 مليون من تركي آل شيخ وساعات محمود الخطيب“.

وأردف: ”أوجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، هل يجوز أن يشعل اتحاد الكرة مصر قبل الاستفتاء على الدستور؟ وهل يجوز أن يتم تكميم الأفواه من قبل مكرم محمد أحمد، أين الحرية؟.. الناس بتتكلم في السياسة ولا أستطيع أنا الدفاع عن حقوق الزمالك“.

وأردف: ”أين مكرم محمد من ما يحدث في قناة الأهلي التي تشعل الفتنة مع الزمالك من خلال عدلي القيعي، لماذا الكيل بمكيالين؟“.

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.