اتحاد الكرة المصري يحيل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى التحقيق ويغرمه ماليًا (صورة)

وقع اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، عقوبة مالية كبيرة على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ بسبب هجومه على طاقم حكام لقاء فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري.

وقال الاتحاد ببيان رسمي: ”بناء على المذكرة الواردة من لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم حول التصريحات المسيئة في حق الحكام“.

وأضاف: ”قرر مجلس إدارة الاتحاد توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 200 ألف جنيه وإحالة رئيس النادي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد للتحقيق معه“.

وكان مرتضى منصور، قد شن هجومًا ناريًا على محمد الحنفي، حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب، واتهمه بأنه منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعمد إسقاط الفريق بسبب هجومه على معتز معطر المذيع في قنوات الإخوان.

200 ألف جنيه غرامة على الزمالك وإحالة رئيسه إلى ”الانضباط“. pic.twitter.com/xAw6sIR1wE — EFA.eg (@EFA) ٢٤ مارس ٢٠١٩

يذكر أن قرار الإيقاف جاء بعد ساعات من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع بث برنامج ”الزمالك اليوم“ المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر، مع إنذار القناة بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث، وفقًا لنص المادة الـ6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها.

وجاء في قرار المجلس، إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة، وبرامج الإنتاج المشترك، والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس، وذلك وفقًا لنص المادة الـ 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها.

وفي أول رد فعل يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تجميد النشاط الرياضي داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد عقوبات اتحاد الكرة الأخيرة وقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن مرتضى منصور يفكر بجدية في تجميد النشاط الرياضي بالكامل بما فيها فريق الكرة الأول المشارك في مسابقة الدوري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته: ”المجلس يرى ظلمًا فادحًا واقعًا على نادي الزمالك بدايةً من الحكام مرورًا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصولاً إلى اتحاد الكرة المصري“.

وتابع: ”هناك تفكير بين مسؤولي نادي الزمالك بشأن تجميد النشاط الرياضي بشكل كامل، وخلال ساعات قليلة سيتم حسم موقف النادي ردا على الأحداث الأخيرة“.