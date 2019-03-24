”الأعلى للإعلام“ يمنع بث برنامج ”الزمالك اليوم“ لمدة شهر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع بث برنامج ”الزمالك اليوم“ المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر، مع إنذار القناة بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث، وفقًا لنص المادة الـ 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها.

وجاء في قرار المجلس، إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة، وبرامج الإنتاج المشترك، والبرامج المهداة التي تبثها من دون تصريح من المجلس، وذلك وفقًا لنص المادة الـ 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها.

وشدد المجلس على أن هذا القرار صدر نتيجة ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس الموافق 12 مارس 2019، بالخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ مسيئة، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

وكان البرنامج قد تعرض للإيقاف من قبل لمدة أسبوع من قبل الهيئة العامة للإعلام، بسبب التجاوزات التي يشهدها.

وجاء قرار المجلس بناء على توصية لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.