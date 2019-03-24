شهد اليوم الأحد 24 مارس 2019 أحداثًا مثيرة على صعيد الأوساط الكروية المصرية ومع العد التنازلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة السابعة عشرة للدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

إحالة مرتضى منصور للجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة إحالة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته ضد محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون ببطولة الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تغريم الزمالك مبلغ 200 ألف جنيه بسبب الاعتراضات على التحكيم كما أكدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين صدور قرارات أخرى عن مباراة الزمالك والمقاولون يوم الأربعاء المقبل.

إيقاف برنامج الزمالك

قرر المجلس الأعلى للإعلام إيقاف برنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور لمدة شهر ومنع القناة من تقديم أي محتوى مماثل.

وأعلن خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق والمذيع بالبرنامج أنه لا يعلم سببًا لإيقاف البرنامج مؤكدًا أن قناة الأهلي ارتكبت عدة تجاوزات ولم يتعرض لها أحد رغم كل هذه الأمور.

جاهزية ثنائي الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي جاهزية الثنائي أيمن أشرف وسعد سمير لاعبي الفريق لخوض المباراة أمام الزمالك يوم السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 5 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن ناديه حدد أكثر من ملعب بديل لبرج العرب لاستضافة مبارياته بدوري أبطال أفريقيا وحال استمرار رفض الاتحاد الأفريقي ”كاف“ إقامة اللقاءات على ملعب برج العرب لسوء أرضيته على رأسها ملعب بتروسبورت والجيش الثالث بالسويس.

إرهاق المنتخب في نيجيريا

ألغى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مران الفراعنة في نيجيريا استعدادًا لمواجهة النسور الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبيه راحة إضافية 24 ساعة بسبب رحلة السفر المرهقة من النيجر إلى نيجيريا.