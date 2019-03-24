مرتضى منصور يكشف حقيقة تصريحاته ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة التصريحات التي انتشرت له خلال الساعات الماضية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها كذب ومؤامرة من جماعة الإخوان الإرهابية ضده.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”النائب مصطفى بكري عرض على جريدة تدعى الشروق، تصريحات لي فيها هجوم على الرئيس السيسي، ومنها أنني لا أخشى أحدًا في مصر ومنهم السيسي“.

وتابع: ”أكدت لمصطفى بكري أنها تصريحات مكذوبة، ومؤامرة ضدي من الإخوان، خاصة بعد أن فضحتهم وكشفت مخططهم ضد مصر والرئيس، وأشك أن تكون صحيفة الشروق هي من قامت بذلك، أنا أحترم الرئيس السيسي وحدث بينا أكثر من مقابلة وحوار، وأتمنى من مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن يتخذ موقفًا تجاه هذا الأمر“.

وعن الحكم بصحة الجمعية العمومية للنادي، قال: ”هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ليس له ولاية على الأندية، ووزارة الشباب والرياضة فقط هي المسؤولة عن الجمعيات العمومية للأندية، من سمح للجنة الأولمبية بهذا التدخل، هو خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق، وأنا تحدثت معه من قبل، وأكدت له أن هذا القرار خاطئ ولا يجب تنفيذه، ولكنه أصر، وهو ما أدى إلى هذا التضارب“.

وأضاف: ”الحكم الذي صدر أكد صحة موقف نادي الزمالك، ورفض الاعتراف بدور اللجنة الأولمبية التي أصدرت قرارًا سابقًا برفضها لقرارات الجمعية العمومية، وزير الشباب والرياضة أكد له أنه يحترم القانون، ولابد من تنفيذ الأحكام“.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قضت، يوم السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للقلعة البيضاء واللتين أقيمتا في أغسطس الماضي.

وألغت المحكمة، العقوبات الواقعة على رئيس نادي الزمالك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، ورفضت ما عدا ذلك من طعون.