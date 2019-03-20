مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يعلن عدم الاستعانة بالحكام المصريين لنهاية الدوري المصري

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم الاستعانة بالحكام المصريين في باقي مباريات الدوري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية إن فريقه تعرض للظلم أمام المقاولون العرب، خلال المباراة التي انتهت 2 / 2 يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وأوضح: ”لماذا حصل أوباما على إنذار دون أن يحتك بأي لاعب، ولماذا تم احتساب ركلة جزاء وهمية أضاعت الفوز على الفريق؟، تركي آل الشيخ كان على حق عندما منع الحكام المصريين من إدارة مباريات بيراميدز“.

وأضاف: ”حكم المباراة كان له رأي آخر، ولن أسمح أن يدافع عنه اتحاد الكرة لأن الأخطاء كانت متعمدة، وإذا دافعتهم عنه إما أنكم تخافون من سيد عبدالحفيظ أم فاسدين“.

وواصل: ”كل الجماهير ترى ما يحدث معنا انظروا لما فعله جهاد جريشة وإبراهيم نور الدي، والآن محمد الحنفي، وبالتالي قرر مجلس إدارة الزمالك عدم السماح للحكام المصريين بإدارة مباريات الفريق المقبلة“.

واصل الزمالك نزيف النقاط، وذلك عقب تعادله مع المقاولون العرب، ورفع الزمالك الذي تعادل في المرحلة الماضية أمام طلائع الجيش بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الزمالك عن طريق مدافعه محمود حمدي ”الونش“ في الدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق عبد الوهاب اسماعيل في الدقيقة 52 ، وفي الدقيقة 64 سجل طارق حامد الهدف الثاني للزمالك على إثر متابعته لركلة جزاء ضائعة من المدافع محمود علاء، لكن أحمد علي سجل هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة .80

ويشكل التعادل مع المقاولون العرب، ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة القمة أمام غريمه التقليدي ومنافسه المباشر الأهلي ، يوم 30 آذار / مارس الجاري، في ظل تقلص الفارق الذي يفصله عن الفريق الأحمر إلى نقطتين فقط.