التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أعلن خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلته الرسمية في مواجهته ضد النيجر، في ختام مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام مساء اليوم السبت.

وفازت مصر على النيجر بنتيجة 6-صفر في لقاء الذهاب.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى البطولة إلى جانب منتخب تونس عن المجموعة العاشرة، حيث تصدر نسور قرطاج الترتيب.

وجاءت التشكيلة الرسمية كما أعلنها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة كالتالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، علي جبر، أحمد أيمن منصور، كريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية، علي غزال، عمرو وردة، عمار حمدي، نبيل عماد ”دونجا“.

الهجوم: أحمد حسن ”كوكا“.

تشكيل المنتخب الوطني أمام النيجر في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2019. ????????⚽ ???? المباراة تنطلق الساعة الخامسة والنصف مساءاً. pic.twitter.com/Uh5t7ex52w — EFA.eg (@EFA) March 23, 2019

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على النيجر في ملعب ”سيناي كاونتشي“ ضمن مباريات المجموعة العاشرة في تمام الساعة الخامسة والنصف، بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة خلف المتصدر تونس صاحب الـ15 نقطة، بينما يأتي منتخب النيجر في المركز 3 برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب إي سواتيني المجموعة برصيد نقطة.

لم يعد لدى مصر أمل في الصدارة بسبب تفوق تونس في المواجهات المباشرة، ولم تعد التصفيات تمثل أهمية بالنسبة لمصر حيث إن البلد المنظم سيتواجد على رأس إحدى المجموعات.

وتنقل شبكة قنوات ”beIn Sports“ المباراة باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث التصفيات الأفريقية، وتحديدًا قناة ”beIn Sports 3“.