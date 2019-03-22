مباراة مصر والنيجر.. خافيير أجيري يعتمد على وجوه جديدة بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا

سيعتمد منتخب مصر على عدد من الوجوه الجديدة بتشكيلته عندما يحل ضيفًا على النيجر، غدًا السبت، في مباراة غير مؤثرة في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر.

ومع ضمان مصر التأهل لكأس الأمم، التي كانت ستقام في الكاميرون قبل سحب حق التنظيم منها، وبعد ضياع فرصة النيجر في بلوغ النهائيات ستكون الفرصة سانحة أمام المدرب المكسيكي خافيير أجيري لتجربة لاعبين جدد بتشكيلته التي يغيب عنها محمد صلاح مهاجم ليفربول للراحة.

وقال هاني رمزي مساعد مدرب مصر لرويترز: ”سنسعى لضرب عصفورين بحجر واحد“.

وأوضح ”نريد منح الفرصة للوجوه الجديدة، ووضعهم تحت ضغط المباريات الرسمية بجانب الفوز لتحسين مركزنا في تصنيف الفيفا“.

وضم أجيري 10 لاعبين جدد سافروا إلى النيجر باستثناء عامر عامر حارس الإنتاج الحربي الذي تعرض لإصابة قوية في مران المنتخب.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق لمصر، والذي قادها لنهائيات كأس العالم في روسيا العام الماضي، يواجه انتقادات بسبب الاعتماد على تشكيلة ثابتة دون تجديد الدماء.

وبعد مباراة النيجر يتجه منتخب مصر إلى نيجيريا لخوض مباراة ودية، يوم الثلاثاء المقبل.