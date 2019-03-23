كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره النيجر، مساء السبت، في الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل برفقة تونس عن هذه المجموعة، قبل أن يتم إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى مصر، بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة مصر والنيجر. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة في ملعب ”جنرال سيني كونتش“ بالعاصمة نيامي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد الكواليني.

ثأر الفراعنة

يسعى منتخب مصر للثأر من هزيمته في زيارته الوحيدة لأرض النيجر يوم 10 أكتوبر 2010 بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2011.

وفاز الفراعنة بعدها 3/0 عن طريق مروان محسن هدفين ومحمد صلاح في أكتوبر 2011 وودع الفراعنة هذه التصفيات.

وفي لقاء الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بالتصفيات الحالية، فاز منتخب مصر بسداسية دون رد سجلها مروان محسن ومحمد صلاح (هدفين) وأيمن أشرف ومحمد النني وصلاح محسن في سبتمبر الماضي، وهو أول لقاء تحت قيادة المدرب الحالي المكسيكي خافيير أجيري.

مشوار المجموعة

صعد منتخب مصر وصيفًا لهذه المجموعة قبل أن يفوز بتنظيم البطولة، وحصد الفراعنة 12 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على النيجر بسداسية دون رد باستاد برج العرب بالإسكندرية، كما فاز ذهابًا وإيابًا على حساب إي سواتيني وفاز على تونس بنتيجة 3/2 ليرد اعتباره عقب الخسارة في ملعب رادس بهدف نظيف.

وجوه جديدة

يخوض منتخب مصر اللقاء بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري كبداية للإعداد لبطولة أمم أفريقيا بعد ضمان التأهل.

وحرص أجيري على إراحة العديد من العناصر الأساسية في مباراة النيجر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي وأحمد المحمدي الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس الأهلي وأيمن أشرف ومروان محسن.

وقال هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون فرصة مهمة للجهاز الفني لتجربة بعض الوجوه وإكسابها الخبرات الدولية وأجواء اللعب خارج مصر.

وأضاف: ”في كل الأحوال، منتخب مصر سيستفيد من هذه التجربة، وسنمنح الفرصة لبعض اللاعبين لاكتساب الثقة، بجانب عودة عناصر مهمة مثل أحمد الشناوي حارس المرمى وعلي جبر“.

التشكيل المتوقع

من المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم أحمد الشناوي بعد غياب طويل في حراسة المرمى عقب تألقه مع بيراميدز.

ويقود خط الدفاع علي جبر لاعب بيراميدز وبجواره باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومحمد هاني الظهير الأيمن الأهلي وكريم حافظ الظهير الأيسر لقاسم باشا التركي.

وفي خط الوسط يلعب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وبجواره علي غزال لاعب فيرينسي البرتغالي وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وفي الهجوم عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي وصلاح محسن لاعب الأهلي.

ومن المنتظر أن يدفع أجيري ببعض الوجوه الواعدة مثل عمار حمدي ونبيل عماد دونغا ومصطفى محمد وإسلام جابر حال جاهزيته، مع احتمالية ظهور عمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء وطارق حامد.

وقال ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة النيجر ستكون مناسبة لاختبار بعض اللاعبين ومدى جاهزيتهم مع ابتعادهم لفترة، مثل محمد النني وعمر جابر وعلي جبر بسبب راحة فريق بيراميدز.

وأضاف: ”أعتقد أنها فرصة جيدة لإكساب بعض اللاعبين الجدد خبرة اللقاءات الأفريقية مثل دونغا وعمار حمدي ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين“.

ويعتمد منتخب النيجر بقيادة مدربه الإيفواري فرانسواه زاهوي على بعض عناصر الخبرة وعلى رأسهم داودا كاميلو مهاجم مولودية وجدة المغربي.