مرتضى منصور يهاجم رئيس الاتحاد المصري وحكم مباراة الزمالك والمقاولون

قام رئيس نادي الزمالك بالهجوم على مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة ”المحور“ لبرنامج ”الزمالك اليوم“: ”محمد الحنفي الذي أدار مباراة الزمالك والمقاولون هو شخص إرهابي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فهو يسعى إلى تخريب بطولة الدوري قبل حدث مهم مثل بطولة الأمم الأفريقية“.

وأضاف ”لن أسكت على حق نادي الزمالك نهائيًا؛ لأن كيان نادي الزمالك أهم من أي شخص، حتى لو اضطررت للتوجه إلى المحكمة الدولية، سوف أفضح اتحاد الكرة وحكم المباراة“.

وتابع ”تحدثت اليوم، مع جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن لا أحد يرد على مكالماتي، لذلك سوف أتوجه لهم بمقر الاتحاد يوم الأحد المقبل، أتمنى ألّا يهربوا وينتظروني“.

وواصل ”لابد من شطب الحكم بشكل نهائي؛ حتى يصبح عبرة لجميع الحكام الآخرين، قرارات الحنفي في مباراة الزمالك لم تكن لمصلحة الأهلي، بل خرجت منه؛ لأنه شخص ينتمي للإخوان المسلمين“.

وحرص رئيس نادي الزمالك على السؤال عن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، حيث قال: ”أنت ”نايم“ يا أبوريدة وشوبير هو من يقود الاتحاد.“.

ووجه رسالة، إلى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة قائلًا:“منذ وجودك داخل اتحاد الكرة المصري والأهلي لم يخسر في أي مباراة ببطولة الدوري المصري، بالرغم من أنه تعرض للخسارة والتعادل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى نجاح الزمالك في الصعود لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية كمتصدر للمجموعة، بعد أن كنا في المركز الأخير بنقطتين.

وطالب رئيس الزمالك الجماهير والنقاد والمسؤولين بسؤال محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب عن موقفه من ركلات الجزاء غير المحتسبة، وموقفه من الحديث مع التونسي فرجاني ساسي بخصوص عدد الإنذارات التي حصل عليها اللاعب خلال المواجهات الأخيرة.

واختتم :“جميع مباريات الزمالك حتى ولو كانت مع فرق الدرجة الثانية، سوف تكون بحكام أجانب من أصحاب التصنيف الأول في أكبر البلاد الأوربية، مشيرًا إلى أن تكلفة استقدام حكام أجانب حتى نهاية الموسم تساوي ثمن رحلتين للفريق في خارج مصر بالطيران الخاص.