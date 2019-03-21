شهد الخميس 21 مارس 2019 بعض الأحداث في الوسط الكروي المصري بعد ساعات من لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري بجانب الاستعدادات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 30 من الشهر الجاري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم الخميس:

ضربة ثلاثية للأهلي

تلقى الأهلي ضربة ثلاثية قبل لقاء القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري بعدما تضاءلت فرص لحاق الثلاثي عمرو جمال ووليد سليمان وحمدي فتحي لاعبي الفريق والذين اقتربوا بشدة من الغياب عن المباراة.

وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة القمة أمام الزمالك وسط محاولات لتجهيز الرباعي المصاب الحارسين محمد الشناوي وشريف إكرامي وأيمن أشرف وهشام محمد.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للتعاون في بنك المعرفة بجانب قرارات إدارية للتطوير والهيكلة من جانب مجلس الأهلي.

ثورة الزمالك

مازالت أصداء تعادل الزمالك مع المقاولون بالدوري مستمرة داخل القلعة البيضاء، وتمسك مسؤولو الزمالك بإسناد باقي مبارياته المتبقية في بطولة الدوري لحكام أجانب.

وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجومًا حادًا على الحكام واتحاد الكرة مؤكدًا أن الفريق الأبيض لن يصمت أمام تجاوزات الحكام واتهمهم بمجاملة الأهلي في المرحلة القادمة.

وارتفعت فرص لحاق التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك بمباراة القمة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الأمامية وإمكانية لحاقه بمباراة الأهلي.

وصول المنتخب

وصلت بعثة منتخب مصر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويخوض المنتخب مرانه الرئيسي بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري الجمعة استعدادًا لمواجهة النيجر بتصفيات أمم أفريقيا وسط استقرار على إشراك لاعبين واعدين من أجل تجهيزهم لبطولة الأمم التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

أزمة الحكام الأجانب

أعلن اتحاد الكرة موافقته على طلب الزمالك بإسناد مباريات الفريق لحكام أجانب بشرط سداد المبالغ المالية المقدرة بـ25 ألف دولار لكل مباراة عدا لقائي الأهلي في الدوري.

واستقر عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة على تقديم مذكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لدى لجنة الانضباط بعد تصريحاته ضد محمد الحنفي حكم لقاء الزمالك والمقاولون.