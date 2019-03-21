3 صفقات تشعل الصراع مبكرًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

رغم أن الوقت مازال مبكرًا على فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الدوري المصري لكرة القدم، إلا أن الصراع اشتعل بين أندية القمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، على بعض الصفقات للحصول على خدماتها في الموسم المقبل.

وتسابق مسؤولو الأندية الثلاثة للحصول على توقيع بعض اللاعبين لتدعيم الصفوف في المرحلة القادمة، بعد أن خطفوا الأضواء في بطولة الدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ بعض الصفقات التي تشعل الصراع مبكرًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز:

إمام عاشور

لفت الجناح السريع إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة المعار إلى حرس الحدود، الأنظار بشدة في الدوري المصري هذا الموسم، وانضم لمنتخب مصر الأولمبي وبات هدفًا للأندية الثلاثة، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وترددت أنباء قوية من مصادر مقربة من اللاعب بأن عاشور صاحب الـ21 عامًا وقّع سرًا لنادي بيراميدز تمهيدًا لشراء عقده من جانب حرس الحدود الذي استعاره لمدة موسمين من المحلة، والذي تتفاوض معه إدارة بيراميدز حول هذه الصفقة.

يتصارع أيضًا مسؤولو ناديي الأهلي والزمالك على ضم اللاعب أملًا في الحصول على خدماته، خاصة أنه صغير السن ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب.

وظهر عاشور في 26 مباراة مع حرس الحدود هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا.

وقال طارق العشري، مدرب حرس الحدود، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن إمام عاشور من اللاعبين الموهوبين الذين سيكون لهم مستقبل مبشر في الكرة المصرية لأنه يملك الموهبة والسرعة والعقلية الاحترافية.

وأضاف: ”لا أريد الحديث عن مستقبل اللاعب، وأتمنى بلا شك استمراره حتى نهاية إعارته على الأقل مع حرس الحدود، وسيتضح كل شيء بنهاية الموسم حول وجهته القادمة“.

محمد صادق

دخل أيضًا محمد صادق، لاعب وسط الإسماعيلي، في دائرة اهتمامات الأندية الثلاثة، خاصة أنه من اللاعبين الموهوبين والذين يتميزون بالقدرات التكتيكية واللعب في أكثر من مركز، مثل الجناح الأيسر والظهير الأيسر ولاعب الارتكاز.

وأكدت مصادر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“ أن محمد صادق وقع من قبل للنادي الأهلي بعد مفاوضات مكثفة من جانب محمد فضل، مدير التعاقدات الأسبق، ولكن، لم يتم الاتفاق بسبب تمسك إدارة الإسماعيلي بخدماته.

ويبحث الزمالك عن ضم صادق بناء على ترشيح من الجهاز الفني، بجانب نادي بيراميدز الذي بدأ التفاوض مع اللاعب بعد تألقه مؤخرًا وانضمامه لمنتخب مصر أكثر من مرة.

وشارك صادق (22 عامًا) هذا الموسم مع الإسماعيلي خلال 26 مباراة وصنع 6 أهداف لزملائه.

حسام حسن

عاد أيضًا المهاجم حسام حسن، نجم سموحة، إلى دائرة اهتمامات الأندية الثلاثة للانضمام إليها في الموسم الجديد.

وطلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، التعاقد مع حسام حسن من أجل تدعيم خط الهجوم، كما أن نادي بيراميدز يراقب اللاعب وحاول ضمه في شهر يناير الماضي، بينما ما زال مسؤولو الزمالك متمسكين بضم اللاعب.

وأحرز حسام حسن 8 أهداف هذا الموسم مع سموحة ويعد أحد اللاعبين الواعدين في مركز رأس الحربة مع الفريق السكندري.