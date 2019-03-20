أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. 2/2 (فيديو)

تقدم محمود حمدي ”الونش“ مدافع نادي الزمالك بهدف في شباك نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 41 سدد ”الونش“ رأسية قوية، فشل محمود أبوالسعود حارس المقاولون في التصدي لها.

هدف محمود حمدي الونش في مرمى المقاولون العرب. pic.twitter.com/qX6ZcQi4TV — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وتعادل عبدالوهاب إسماعيل للمقاولوت العرب في الدقيقة 51، ثم تقدم طارق حامد للزمالك في الدقيقة 63، وتعادل أحمد علي في الدقيقة 80.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 52 نقطة محتلًا صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر لقاء واحدًا فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز في 10، وتعادلوا في 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.

وتقابل الزمالك مع المقاولون العرب في 80 مباراة بمختلف البطولات، بواقع ”71 مباراة بالدوري، 3 ببطولة كأس مصر، 2 بالسوبر المصري، 3 لقاءات بكأس الاتحاد التنشيطية، مباراة بالسوبر الأفريقي“، وفاز القلعة البيضاء في 51 مباراة، وخسر 10 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة بينهما.

وأحرز الزمالك 117 هدفًا خلال مبارياته ضد المقاولون العرب، بواقع ”104 بالدوري، 7 ببطولة كأس مصر، 3 أهداف بالسوبر المصري، 3 أهداف بكأس الاتحاد التنشيطية“.