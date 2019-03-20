موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، في استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 52 نقطة محتلًا صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر لقاء واحدًا فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز في 10، وتعادلوا في 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.

وتقابل الزمالك مع المقاولون العرب في 80 مباراة بمختلف البطولات بواقع ”71 مباراة بالدوري، 3 ببطولة كأس مصر، 2 بالسوبر المصري، 3 لقاءات بكأس الاتحاد التنشيطية، مباراة بالسوبر الأفريقي“، وفاز القلعة البيضاء في 51 مباراة، وخسر 10 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة بينهما.

وأحرز الزمالك 117 هدفًا خلال مبارياته ضد المقاولون العرب بواقع ”104 بالدوري، 7 ببطولة كأس مصر، 3 أهداف بالسوبر المصري، 3 أهداف بكأس الاتحاد التنشيطية“.

يذكر أن المقاولون لم يحقق أي انتصار على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز منذ 17 عامًا، حيث يرجع آخر فوز للمقاولون على الزمالك إلى 20 أبريل 2002، عندما فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 للدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء علي شاشتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.