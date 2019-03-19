موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم

شهدت الأوساط الكروية المصرية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بعض الأحداث المهمة خاصة على صعيد ناديي الأهلي والزمالك بجانب ملف مباراة القمة بين الفريقين يوم 30 مارس الجاري بالدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصري اليوم الثلاثاء:

عرض مؤمن.. وتحذيرات أزارو وأجاي

أعلن النادي الأهلي تلقيه عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته مؤخراً إلى نادي أحد السعودي وسيتم الإعلان خلال أيام عن رحيل اللاعب بشكل رسمي.

ووجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيراً للثنائي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي لاعبي الفريق بعدم التأخر في العودة من بلادهما مساء الأربعاء استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

وتوج فريق الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة بينما تعاقد فريق كرة اليد مع محمد حماصة لاعب فريق سموحة استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بالمغرب منتصف شهر أبريل المقبل.

استبعاد حسن وعودة حفني للزمالك

استبعد السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق من قائمة لقاء المقاولون العرب مساء الأربعاء بالدوري بينما عاد لقائمة الزمالك الثنائي محمد عنتر وأيمن حفني لاعبي الفريق الأبيض.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك صرف مكافآت للاعبي الفريق قبل لقاء المقاولون العرب كما طالب رئيس القلعة البيضاء لاعبيه بحصد الفوز على حساب المقاولون قبل مباراة القمة أمام الأهلي

ملعب القمة.. وأزمة القميص

أثير جدل واسع في اتحاد الكرة حول ملفي ملعب لقاء الأهلي والزمالك بالدوري وأزمة قميص منتخب مصر الذي تعرض لانتقادات واسعة.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام على ملعب برج العرب بعد ساعات من تأكيدات ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد حول إمكانية نقل اللقاء لاستاد الدفاع الجوي.

وأكد ثروت سويلم أيضاً أن منتخب مصر سيخوض بطولة أمم أفريقيا بقميص مختلف في شهر يونيو المقبل غير القميص الذي تم الإعلان عنه بينما أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن القميص الجديد لن يتم تغييره حتى عام 2020.

استبعاد عامر

استبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الحارس عامر عامر لإصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة ليغيب عن مباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا.

وخاض المنتخب الأولمبي تدريباته استعداداً لمواجهة أمريكا الودية التي تقام مساء يوم 22 مارس الجاري في إسبانيا.

دعم ميدو

حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على دعم أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السعودي المُقال من منصبه نظراً لسب مشجع للوحدة عبر موقع ”تويتر“.

وتفاعل العديد من نجوم الكرة المصرية مع ميدو بحملات الدعم وعلى رأسهم حازم إمام وخالد بيومي ومحمد عواد حارس المرمى ومحمود علاء مدافع الزمالك.