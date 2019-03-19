بيراميدز يخطف إمام عاشور لاعب حرس الحدود من نادي الزمالك

نجح نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري، والمملوك لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في الحصول على توقيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود؛ لضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأبدى مسؤولو بيراميدز إعجابهم الشديد بمستوى اللاعب وأدائه مع النادي العسكري في الفترة الماضية، وهو ما جعلهم يسرعون في التعاقد معه قبل دخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب.

وسبق أن وضع الزمالك إمام عاشور على الرادار لضمه إلى الفريق في الموسم المقبل، وحرص مسؤولو الأبيض على مراقبته خلال الفترة الماضية والاهتمام به بشكل كبير، لكن بيراميدز نجح في الحصول على توقيعه.

من جانب آخر، أعلن السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدًا في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك، اليوم، عودة أيمن حفني، واستبعاد أحمد مدبولي وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم ومحمد حسن لأسباب فنية، ومعهم خالد بوطيب للتواجد مع منتخب المغرب، بخلاف عمر صلاح ومحمد عبد السلام للتواجد مع المنتخب الأولمبي في إسبانيا، بخلاف مصطفى فتحي للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبدالله جمعة.

خط الوسط.: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود كهربا – أحمد زيزو – أيمن حفني.

خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد.