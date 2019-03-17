نادي الزمالك يعود بنقطة غالية من الجزائر ويتأهل لدور الـ8 للكونفيدرالية الأفريقية

واصل الزمالك المصري، وغورماهيا الكيني، مسيرتيهما في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما صعدا لدور الثمانية للمسابقة القارية، اليوم الأحد.

وحافظ الزمالك على تعادله السلبي بطعم الفوز مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضًا فوز غورماهيا 1-0 على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

وتصدّر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن أقرب ملاحقيه غورماهيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وتذيل بيترو أتلتيكو الترتيب بـ7 نقاط.

وفي العاصمة الجزائرية، عجز الزمالك، ونصر حسين داي عن هز المرميين، بعدما تسابق لاعبوهما إلى إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة.

وينتظر الزمالك وغورماهيا قرعة دور الثمانية للبطولة، حيث يواجه الفريق المصري أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، فيما ينتظر نظيره الكيني ملاقاة أحد متصدري المجموعات الأخرى.