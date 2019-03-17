ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

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التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة مع غور ماهيا في حين يملك نصر حسين داي 8 نقاط ليودّع البطولة مع بيترو أتلتيكو.