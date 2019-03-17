ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

فرض التعادل السلبي ذاته على مباراة نادي الزمالك المصري مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، ليحصل كل فريق على نقطة.
وفي المباراة الثانية، تغلب غور ماهيا 1/0 على بيترو أتلتيكو.
ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة مع غور ماهيا، في حين يملك نصر حسين داي 8 نقاط ليودّع البطولة مع بيترو أتلتيكو.
وتأهل ناديا نهضة بركان، وحسنية أغادير المغربيان، والنجم الساحلي، والصفاقسي التونسيان، والهلال السوداني، ونكانا الزامبي إلى ربع النهائي.