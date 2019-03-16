أمير مرتضى: فوز نادي الزمالك بالمباريات الكبيرة سيمكنه من حصد لقب كأس الاتحاد الأفريقي

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن الفوز بالمواجهات الكبيرة هو ما سيمكن فريقه من حصد لقب كأس الاتحاد الأفريقي، وذلك في ظل سعي الفريق للفوز على نصر حسين داي الجزائري غدًا من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

وسيلتقي الزمالك، الذي وصل الى الجزائر أمس الجمعة، مع مضيفه نصر حسين داي غدًا الأحد في ختام منافسات المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي.

وتصدر الزمالك المجموعة بفوزه الساحق على غورماهيا 4/0 في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن بترو أتلتيكو الأنغولي وحسين داي، بينما يتذيل غورماهيا المجموعة بـ 6 نقاط.

وأضاف مرتضى، في تصريحات لموقع الزمالك على الإنترنت ”رغم احترامنا للفريق الجزائري، لكننا حضرنا للجزائر من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 8 بالبطولة التي نسعى للحصول على لقبها“.

وتابع ”الفوز بلقب البطولة لن يحدث إلا من خلال تفوقنا في المواجهات الكبيرة“.

وشدد المشرف على الكرة على أن حسين داي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه على ثقة في قدرات لاعبيه ”الذين تعاهدوا على إسعاد عشاق القلعة البيضاء“.

وأشار أمير مرتضى إلى أن الملعب الذي تقام عليه المباراة جيد، وأن اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل عبور تلك المباراة المهمة.

وقد طالب السويسري كريستيان غروس، مدرب الزمالك، جميع لاعبيه بالتركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشددًا على أن الفترة المقبلة ”مهمة ومصيرية في مشوار الفريق“.

وأكد غروس أن الجميع على ثقة بتخطي هذه المرحلة.