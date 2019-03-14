نادي الزمالك يعلن التوصل لاتفاق بشأن فرجاني ساسي

أعلن الزمالك، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، توصله لاتفاق بتأجيل انضمام فرجاني ساسي إلى تشكيلة تونس حتى يكون بوسعه اللعب أمام المقاولون العرب في مباراة مؤجلة في 20 مارس آذار الجاري.

وكان من المفترض إقامة مباراة الزمالك المحلية اليوم الخميس قبل تأجيلها، حتى يستعد الفريق بشكل أكبر لمواجهة حاسمة في ضيافة نصر حسين داي الجزائري في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لموقع النادي إن ساسي سيشارك أمام المقاولون قبل أن ينضم بعد ذلك مباشرة لتشكيلة تونس لمواجهة سوازيلاند والجزائر.

وضمنت تونس بالفعل التأهل لكأس الأمم الأفريقية في مصر الصيف المقبل، بينما يعيش ساسي حالة من التألق في مصر هذا الموسم.

وسبق للزمالك أن أقنع خافيير أجيري مدرب مصر بالإبقاء على الثلاثي الدولي المكون من الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) وطارق حامد ومحمود علاء حتى مواجهة المقاولون أيضًا.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي حامل اللقب، الذي خاض 22 مباراة.