محمد الشناوي يقترب من دعم الأهلي ضد شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي، إن محمد الشناوي حارس مصر بات قريبًا من التعافي بشكل تام من إصابة في الكاحل، قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم بدوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل.

وأصيب الشناوي، الذي دافع عن مرمى مصر في كأس العالم الأخيرة، خلال خسارة الأهلي 1-صفر أمام فيتا كلوب في الكونجو الديمقراطية، وشارك الحارس الثالث علي لطفي كبديل واستقبل هدف اللقاء الوحيد، بينما يعاني الحارس الآخر شريف إكرامي من الإصابة أيضًا.

وثارت مخاوف حول موقف حراسة مرمى الأهلي أمام شبيبة الساورة يوم السبت، إذ يحتاج بطل مصر إلى الانتصار لضمان بلوغ دور الثمانية.

وقال سليمان لموقع الأهلي ”حالة الحارس تحسنت بشكل كبير، وباتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة عكس ما يتردد في هذا الشأن.

”فرصة الشناوي في الوجود بالتشكيلة الأساسية قوية، خاصة أنه يتبقى 48 ساعة على موعد المباراة.. عملية تجهيز الحارس مستمرة“.

وأضاف أن هناك منافسة بين الشناوي ولطفي على دخول التشكيلة، لكنه أكد أن الفريق سيحاول في الظروف كافة تحقيق الانتصار على أرضه.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، ويتأخر بنقطة واحدة عن شبيبة الساورة بينما يملك فيتا كلوب سبع نقاط أيضًا بالمركز الثالث، مقابل ست نقاط لسيمبا التنزاني وسط فرصة مفتوحة لكل الفرق في التأهل.

وخسر الأهلي في الدور النهائي لدوري الأبطال في آخر موسمين، وأنفق الملايين هذا الموسم لدعم تشكيلته على أمل إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2013.