شهد اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 بعض الأحداث المهمة على الساحة الكروية المصرية وعلى رأسها زيارة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي لمقر القلعة الحمراء.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

زيارة مانويل جوزيه للأهلي

شهد مقر النادي الأهلي زيارة من جانب مدربه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي والذي حقق العديد من البطولات ودخل في أحاديث ودية مع محمود الخطيب رئيس النادي والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

وأعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول وجود أزمة بين لاسارتي ورمضان تدفع الأخير للرحيل عن الفريق.

منشطات طارق حامد

ترددت أنباء عن ثبوت تعاطي طارق حامد لاعب وسط الزمالك المنشطات في مباراة غورماهيا الكيني الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الماضي.

ونفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك هذه الأنباء مؤكدًا أنها محاولات لهز استقرار الفريق قبل لقاء نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

ويجري الزمالك اتصالات مع مسؤولي منتخبي المغرب وتونس للموافقة على تأخير انضمام الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي للحاق بمباراة المقاولون بالدوري.

استبعاد ستاد بورسعيد

أعلنت لجنة الملاعب المشرفة على بطولة أمم إفريقيا بعد نهاية زيارة لجنة الاتحاد الإفريقي استبعاد ستاد بورسعيد من استضافة البطولة التي تنطلق يوم 22 يونيو المقبل.

وتم اعتماد 6 ملاعب لاستضافة البطولة رسميًا هي القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

وأكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن مصر جاهزة لتنظيم أمم أفريقيا ونسختها الاستثنائية هذا الصيف.