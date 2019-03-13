نادي الزمالك يرد على أنباء ظهور عينة إيجابية في اختبار المنشطات عقب مباراة جورماهيا الكيني

ردًّ نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الأنباء التي ادعت وجود عينة إيجابية للمنشطات بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والذين خاضوا لقاء غورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما أُثير في أحد المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بخصوص إيجابية بعض عينات التحليل للاعبي الفريق، التي تم سحبها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.

وأوضح المشرف العام للموقع الرسمي لناديه، أن تلك الشائعات المغرضة الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة الأحد المقبل، أمام نصر حسين داي الجزائري.

وأضاف:“من المستحيلات تناول أي لاعب بالفريق أي أدوية قبل الرجوع إلى الطبيب، فضلًا عن أن نتائج التحليل تحتاج إلى 14 يومًا لظهور النتيجة، ولم يمر أسبوع على مباراة غورماهيا“.

وكان محمد سعيد مقدم البرامج الرياضية عبر قناة الأهلي قد أكد ظهور عينة إيجابية للمنشطات بين لاعبي الزمالك وغورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.