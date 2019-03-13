مذيع قناة الأهلي يلمح لتناول لاعبي الزمالك منشطات أمام غورماهيا في الكونفدرالية الأفريقية (شاهد)

ألمح الإعلامي محمد سعيد مقدم البرامج عبر قناة النادي الأهلي، إلى تعاطي لاعبي الزمالك للمنشطات، خلال لقاء غورماهيا الكيني، في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ظهرت عينات إيجابية في كشف المنشطات للعينة الأولى لبعض اللاعبين في مباراتي الزمالك وجورماهيا الكيني .. ونكانا رد ديفيلز وزيسكو الزامبي بكأس الكونفدرالية .. ومباراة اسيك ميموزا والوداد المغربي في دوري الأبطال الأفريقي“.

ودائمًا ما تتهم جماهير الأهلي بعض لاعبي الزمالك بتناول المنشطات، بسبب المجهود الكبير الذي يقدمونه مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

على جانب آخر، باتت فرص لحاق حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بمواجهة الزمالك المقرر لها 30 مارس الحالي قائمة بقوة بعد تحسن حالة اللاعب الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي، كما إنه بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب وكلها أمور مبشرة بشأن إمكانية تواجد اللاعب على الأقل ضمن الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

عملية تجهيز اللاعب مستمرة خاصة مع استجابة اللاعب والتزامه بتنفيذ برنامجه التأهيلي بشكل أكثر من جيد.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء.