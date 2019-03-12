النادي الأهلي يتلقى دفعة معنوية قبل مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الأهلي المصري دفعة معنوية قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد مشاركة القائد حسام عاشور والمهاجم صلاح محسن في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيهما من الإصابة.

وأصيب لاعب الوسط المدافع عاشور خلال فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في الثامن من فبراير/ شباط، بينما غاب المهاجم محسن عن خسارة الأهلي في دوري الأبطال أمام فيتا كلوب في الكونجو الديمقراطية، الأسبوع الماضي؛ بسبب إصابة عضلية.

ويستعد الأهلي لاستضافة شبيبة الساورة الجزائري، يوم السبت المقبل، حيث سيكون بحاجة للفوز لضمان التأهل لدور الثمانية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بسبع نقاط من خمس مباريات بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب، بينما يتصدر الساورة الترتيب بثماني نقاط. ولدى فيتا كلوب سبع نقاط مقابل ست لسيمبا.

كما عاد المدافع محمد نجيب، الذي سيرحل في نهاية الموسم بعد نهاية عقده، للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من آثار جراحة في الركبة.

وأبلغ خالد محمود، طبيب الأهلي، موقع النادي على الإنترنت: ”شارك نجيب للمرة الأولى في التدريبات الجماعية ومران الكرة بعد فترة من الغياب؛ بسبب خضوعه لتأهيل بعد جراحة في غضروف الركبة“.

ويغيب عن الأهلي الحارس شريف إكرامي.

وصرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن حالة محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري.

وأضاف للموقع الرسمي للنادي الأهلي ”أن هناك تحسنًا كبيرًا في حالة اللاعب، والورم تلاشى تقريبًا من قدم الشناوي، والآلام في طريقها أيضًا للتلاشي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل رغبة اللاعب وشعوره بالمسؤولية وحاجة الفريق لجهوده في هذه المباراة، لا سيما أنه ينفذ برنامجًا علاجيًا مكثفًا تحت إشراف الجهاز الطبي بعد إجراء الأشعة اللازمة عقب العودة من الكونغو، وعرض اللاعب على الهيئة الطبية“.

وأكد عبد الحفيظ أن الكلام عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية أو احتياطية سابق لأوانه، وستكون هذه رؤية الجهاز الفني، لكن اللاعب سيكون موجودًا في القائمة، وأنه متفائل بالروح العالية لحارس الأهلي وكل اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم يوم السبت المقبل، وتقديم عرض طيب وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة بإذن الله.