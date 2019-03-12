مصدر بالنادي الأهلي المصري يرد على أنباء عرض حسين الشحات للبيع

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على إعادة حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الكروي، إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“: ”لاسارتي أبلغ إدارة الأهلي رغبته في أن يكون حسين السيد أول المنضمين لصفوف الفريق، في بداية فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أنه يقدم مستوى جيدًا في الدوري السعودي، ويستحق أن يحصل على فرصة مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل“.

وأَضاف المصدر: ”إدارة الأهلي تلقت عدة عروض في الفترة الأخيرة لحسين السيد، وعرضًا شفويًا من نادٍ كبير في السعودية، وعُرض الأمر على لاسارتي، حيث رفض رحيل اللاعب مرة أخرى، وطلب أن ينضم للفريق فور انتهاء إعارته في الدوري السعودي“.

وتابع: ”لاسارتي أكد أن حسين سيكون من أهم اللاعبين في الفريق الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك إمكانيات فنية هجومية كبيرة جدًا، والأخطاء الدفاعية التي يرتكبها سيعمل الجهاز الفني على حلها وتطويرها ليكون ظهيرًا متكاملاً“.

ومن جانب آخر، سخر الأهلي من الأنباء التي ترددت عن تقديم مارتن لاسارتي طلبًا من أجل الاستغناء عن حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، في نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لاسارتي غير مقتنع بمستوى حسين الشحات، ولا يرغب في استمراره بصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ ”إرم نيوز“: ”لاسارتي يطلب رحيل الشحات؟!! أمر مضحك جدًا أن تتردد مثل هذه الأخبار في الصحافة المصرية، قد يكون غاضبًا من مستوى حسين في الفترة الأخيرة، خاصة أنه لم يقدم المستوى الفني المنتظر منه حتى الآن، لكن، لا يصل الأمر إلى أن يطلب رحيله نهائيًا“.

وأَضاف: ”مثل هذه الشائعات تأتي في إطار الحرب النفسية ضد النادي واللاعب، خاصة أن هناك حالة من الغيرة من انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء في يناير الماضي، ويحاول الجميع في النادي مساعدته للعودة لمستواه الفني الذي قدمه في صفوف العين الإماراتي. اللاعب يحتاج للدعم من قبل جماهير الأهلي وأن تتوقف عن انتقاده“.