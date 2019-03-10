نادي الزمالك يسحق غورماهيا برباعية ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية الأفريقية (فيديو)

اقترب فريق الزمالك المصري، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، بعد اكتساحه ضيفه غورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

ودخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق محمود علاء.

وتواصل الضغط الهجومي من جانب الزمالك، حيث أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الوقت الذي بحث فيه غورماهيا عن تقليص النتيجة، أحرز التونسي فرجاني ساسي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وبعدها بدقيقتين، سجل عمر السعيد الهدف الرابع ليخرج الزمالك فائزًا بالنقاط الثلاث.

هدف محمود علاء في مرمى جورماهيا الكيني. pic.twitter.com/9h1yxasiq5 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

هدف يوسف أوباما في مرمى جورماهيا الكيني – الهدف الثاني. pic.twitter.com/eau7x2ajLn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

هدف فرجاني ساسي في جورماهيا الكيني – الهدف الثالث. pic.twitter.com/EapHVeTGVZ — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

هدف عمر السعيد في جورماهيا الكيني – الهدف الرابع. pic.twitter.com/zIGds8pFjy — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

وكان بترو أتلتيكو الأنغولي قد فاز في وقت سابق اليوم على نصر حسين داي الجزائري بهدفين نظيفين ضمن المجموعة ذاتها.

وبذلك، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن فريقي بترو أتلتيكو، ونصر حسين داي، بينما يتذيل غورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.

وأصبح الزمالك بحاجة إلى نقطة في مباراته الأخيرة أمام نصر حسين داي للتأهل إلى ربع النهائي.