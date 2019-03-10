أهداف مباراة الزمالك وغورماهيا.. 2/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود علاء لاعب نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك غورماهيا الكيني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وارتقى محمود علاء عاليًا وقابل عرضية عبدالله جمعة برأسه وأودع الكرة في شباك الفريق الكيني.

هدف محمود علاء في مرمى جورماهيا الكيني. pic.twitter.com/9h1yxasiq5 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

وأضاف يوسف إبراهيم ”أوباما“ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 25 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

هدف يوسف أوباما في مرمى جورماهيا الكيني – الهدف الثاني. pic.twitter.com/eau7x2ajLn — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٠ مارس ٢٠١٩

وحال نجح الزمالك في تحقيق الفوز، فإنه سيرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، في حين أن التعادل يرفع رصيده إلى 6 نقاط، وحال خسارة الزمالك فإنه سيظل في ذيل الترتيب، في حين يرفع الفوز رصيد غورماهيا إلى 9 نقاط في الصدارة.

وحقق بيترو أتلتيكو الأنغولي فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على نادي نصر حسين داي الجزائري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

ورفع الفوز رصيد بيترو أتلتيكو إلى 7 نقاط في الصدارة مع نصر حسين داي، في حين تراجع الزمالك إلى ذيل الترتيب، ويحتل غورماهيا المركز الثالث بـ 6 نقاط.