كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وغورماهيا في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره غورماهيا الكيني، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدو المباراة مهمة في ظل صراع شرس بهذه المجموعة التي تضم أيضًا نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك وغورماهيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط بقيادة المدرب السويسري كريستيان غروس وسجل الفريق 5 أهداف واستقبل 6.

ويحتل غورماهيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط بقيادة المدرب التركي حسن أوكتاي وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.

رد الاعتبار

يسعى الزمالك لرد الاعتبار أمام غورماهيا بعد أن خسر الفريق بنتيجة 4/2 في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويغيب عن الزمالك المهاجم المغربي خالد بوطيب وصانع الألعاب محمد إبراهيم، ويعتمد الأبيض على الحارس محمود جنش وأمامه الرباعي محمد عبدالغني ومحمود الونش والتونسي حمدي النقاز وعبدالله جمعة في الدفاع، وفي خط الوسط طارق حامد العائد بعد أن غاب للإيقاف في مباراة بيترو أتلتيكو الأخيرة وبجواره التونسي فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

ويقود الهجوم عمر السعيد وخلفه أحمد سيد زيزو والمغربي حميد أحداد.

وقال أيمن يونس، مهاجم الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض يحتاج لرد الاعتبار بعد الخسارة برباعية في لقاء كينيا بجانب الفوز بفارق 3 أهداف تحسبًا للمواجهات المباشرة.

وأضاف ”لا أفضّل عودة كهربا، وأتمنى أن يكون هناك استغلال من عمر السعيد للفرصة في المباراة، بجانب تألق أوباما الذي سيكون له دور مهم في نقل الهجمات“.

مفاجآت غورماهيا

يبحث غورماهيا مع مدربه حسن أوكتاي عن تحقيق مفاجأة جديدة، خاصة أنه فاز على الزمالك برباعية في لقاء الجولة الأولى.

وأبدى أوكتاي تخوفه الشديد من مسألة التحكيم في المباراة بعدما ألغي لفريقه هدف في مباراة نصر حسين داي الماضية. ويعتمد المدرب التركي على المهاجم الرواندي جاك توسينغي، أبرز نجوم الفريق، والذي تألق أمام الزمالك وسجل هدفين.