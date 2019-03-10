الزمالك يقترب من حسم أولى صفقات الصيف.. ويحدد موقفه من رفض تأجيل مباراة المقاولون (فيديو)

دخل نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات مكثفة مع محمد عبدالعاطي، لاعب وادي دجلة لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عبد الواحد، المدرب العام بفريق وادي دجلة، في تصريحات تلفزيونية: ”بالفعل كثَّف نادي الزمالك مفاوضاته مع إدارة النادي، لضم محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق، خاصة أنه من أفضل لاعبي الوسط في مصر حاليًّا“.

وأَضاف: ”المفاوضات دخلت في مراحل متقدمة مع وكيل اللاعب، في ظل رغبة النادي الأبيض في ضمه، لتدعيم خط الوسط، وسيكون من أفضل صفقات الزمالك في المواسم الأخيرة إذا تمت الصفقة بنجاح، هو لاعب صاحب مواصفات خاصة، وسيكون إضافة قوية للفريق“.

وتابع: ”عبد العاطي لاعب مميز للغاية، تمريراته في أرض الملعب تشبه تمريرات تشافي وإنييستا، ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العهد الذهبي، ويمتلك قدمًا يسرى مميزة جدًّا.. رغم صغر سنه إلا أنه قائد في الملعب، وجدد مع وادي دجلة لمدة 5 سنوات، والرحيل سيكون من خلال موافقة ناديه“.

ومن جانب آخر، فتح نادي الزمالك، الباب أمام خوض لقاء المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري العام، في حال رفض اتحاد الكرة تأجيل اللقاء، لما بعد لقاء نصر حسين داي في الكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك لا يهرب من أي لقاء، جاهزون لخوض لقاء المقاولون في أي ميعاد ومكان، والمتاح أمام اتحاد الكرة سننفذه، سنعلن الاستياء من عدم تأجيل اللقاء والعشوائية في لجنة المسابقات، لكن في النهاية سنواجه المنافس في الموعد المتاح“.

وأَضاف: “ نتمنى أن يؤجل اللقاء من أجل تخفيف الضغط على لاعبي الزمالك، قبل لقاء نصر حسين داي، لكن نحن جاهزون لأي منافس في أي زمان ومكان“.

وعن تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، ضد الزمالك، قال أمير: ”هذه ليست أجواء كرة قدم، وأنا لن أتباهى إلا بانتصار فريقي أو بمستواه، ولن أتباهى بتأجيل مباراة أو من هو أقوى خارج الملعب، لن أتباهى بشيء فاسد، موظفو الفرق والمناصب تستمر لأيام معدودة وتلك التصريحات لاستهلاك الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي، لن نستمع كمسؤولين للزمالك أو اللاعبين لتصريحاته، ولا يوجد ضغط علينا، بسبب نتائج الفترة الأخيرة فقد كانت سوء توفيق والكرة لا تزال في ملعبنا“.

وعن الجماهير البيضاء في لقاء غورماهيا غدًا في الكونفدرالية، قال نجل رئيس الزمالك: ”نطالب الجماهير بالوقوف بجانب اللاعبين خلال المباراة، والهتاف والمؤازرة.. في المواجهة السابقة أمام بترو أتليتكو الأنغولي، هاجمت الجماهير اللاعبين، ولا نريد تكرار هذا الأمر مرة أخرى، نذهب للمباريات من أجل التشجيع فقط“.