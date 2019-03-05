بوساطة ”الأعلى للإعلام“ المصري.. رئيسا تحرير الأهلي والزمالك يوقعان وثيقة ”الروح الرياضية“

وقع رئيسا تحرير مجلتي قطبي الكرة المصرية ”الأهلي“ و“الزمالك“ وثيقة لتعزيز الروح الرياضية، ودرء الفتنة بين جمهور الناديين، إلى جانب البعد عن كل المواد التي تثير حفيظة أو غضب الجماهير عبر النشر، أو ما شابه ذلك، في إجراء هو الأول من نوعه.

وجاء التوقيع، على الوثيقة بين كل من الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، والكاتب الصحفي علي بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك، داخل مقر المجلس الأعلى للإعلام ”أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام“ برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد.

وسبق توقيع الوثيقة اجتماع تطرق إلى دور المجلتين في تنقية الأداء الإعلامي الرياضي من أي خلافات، والتشاور حول أداء الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك في الفترة القادمة.

وقال بيان للمجلس الأعلى اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع عقد في جو ساده التفاهم، حيث عبر رئيسا التحرير عن التزامهما الكامل بالمعايير المهنية بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير، والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعي الناديين ودرء الفتنة، والبعد عن التعصب الكروي.

وانتهى الاجتماع إلى دعوة رئيسي تحرير المجلتين للقاء مع الناقد الرياضي فهمي عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، لوضع ما انتهى إليه الاجتماع في وثيقة يلتزم بها الجميع، ويسترشد بها الإعلام الرياضي في معالجة الأحداث الرياضية، وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين، خاصة أنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضي.

واختتم المجلس بيانه: ”المجلس الأعلى لمس روحًا طيبةً، وفهمًا أصيلًا لوظيفة كل منهما في رئاسة تحرير مطبوعته، وروح التفاهم التي سادت الاجتماع، وتأكيدها على التزامهما بالمعايير الأخلاقية والإعلامية، ويأمل أن يكون مجلسا إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين“.