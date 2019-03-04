النادي الأهلي يقسو على بتروجيت ويشدد الخناق على الزمالك في الدوري المصري (فيديو)

سجل النادي الأهلي هدفين في كل شوط، ليتغلب 4/0 على بتروجيت، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي عبر جونيور أجاي في الدقيقة الثامنة، بعد ركلة ركنية لعبها ناصر ماهر.

وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 31، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 2/0.

وسجل جيرالدو الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69، في حين سجل كريم نيدفيد الهدف الرابع في الدقيقة 75.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري المصري، مقابل التعادل في 3 مباريات وخسارة 3 مباريات، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، وينتزع المركز الثاني من بيراميدز.

في حين تجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 52 نقطة من 21 مباراة.