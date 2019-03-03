ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفيدرالية الأفريقية (صورة)

تغلب نادي الزمالك المصري 1/0 على بيترو أتلتيكو من أنغولا في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي.

وسجل للزمالك حميد أحداد الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 5 نقاط في المركز الثاني بانتظار نتيجة مباراة نصر حسين داي الجائري مع غور ماهيا من كينيا.

ويتصدر غور ماهيا جدول ترتيب المجموعة وفي رصيده 6 نقاط من 3 مباريات، ثم الزمالك 5 نقاط من 4 مباريات، ثم بيترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، ثم نصر حسين داي ويملك 4 نقاط من 3 مباريات.

وخسر الزمالك 2/4 أمام غور ماهيا الكيني، ثم تعادل 1/1 مع نصر حسين داي، وبعدها تعادل 1/1 مع بيترو أتلتيكو الأنغولي، قبل أن يتغلب 1/0 على النادي الأنغولي.