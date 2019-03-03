هدف مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. 1/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك بترو أتلتيكو الأنغولي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع أحداد الزمالك في المقدمة خلال الدقيقة 28، بعدما قابل عرضية أرضية من أحمد سيد زيزو وسدد قوية في شباك الفريق الأنغولي.

ويبحث الزمالك عن الانتفاضة وتصحيح الأوضاع، خاصة أن الفريق الأبيض قدم نتائج سيئة في المباريات الثلاث الأولى، بينما يتطلع الفريق الأنغولي للتفوق على ملعبه.

يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة، بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 1-1 في برج العرب، والخسارة أمام غورماهيا الكيني، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويحتل بيترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على غورماهيا والتعادل مع الزمالك والخسارة أمام نصر حسين داي.. وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

ولم يتقابل الفريقان سوى مرة وحيدة في لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بهدف لكل منهما.