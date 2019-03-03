كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يخوض نادي الزمالك اختباراً صعباً أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث الزمالك عن الانتفاضة وتصحيح الأوضاع، خاصة أن الفريق الأبيض قدم نتائج سيئة في المباريات الثلاث الأولى، بينما يتطلع الفريق الأنجولي للتفوق على ملعبه.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح موقعة الزمالك وبيترو أتلتيكو.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 18:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب ”سيداد إينيفارسيتاريا“ في العاصمة الأنغولية لواندا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 1-1 في برج العرب، والخسارة أمام غورماهيا الكيني، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويحتل بيترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على غورماهيا والتعادل مع الزمالك والخسارة أمام نصر حسين داي.. وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

ولم يتقابل الفريقان سوى مرة وحيدة في لقاء الجولة الثالثة بالتعادل بهدف لكل منهما.

الزمالك والفرصة الأخيرة

يدخل الزمالك اللقاء باحثاً عن الفرصة الأخيرة، وهي إدراك الفوز لإنعاش فرص التأهل واستعادة الهيبة الأفريقية بعد نتائج سلبية، رغم أن الفريق الأبيض لم يفز خارج ملعبه طوال مشوار الكونفدرالية فخسر أمام غورماهيا بالأربعة، كما خسر أمام القطن في تشاد في إياب دور الـ32 وتعادل مع اتحاد طنجة المغربي خارج أرضه في دور الـ16.

ويفتقد الفريق الأبيض اثنين من أبرز عناصره هما طارق حامد لاعب الوسط للإنذار الثاني، ومحمود عبد المنعم ”كهربا“ للإيقاف الداخلي بخلاف إصابة المدافع محمود علاء، كما تبدو هناك مطالبات للمدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني بتغيير أسلوبه التكتيكي، وغلق الدفاعات بشكل جيد من أجل التأمين وخطف الفوز.

وقال مدحت عبدالهادي، مدافع الزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك يحتاج إلى إشراك 3 لاعبين في قلب وسط الملعب، والدفع بيوسف أوباما في مركز الجناح مطالباً بالدفع بثنائي ارتكاز لتعويض غياب طارق حامد.

وأوضح أن جروس عنيد ولن يغير أسلوب لعبه رغم صعوبة هذه المباراة وأجواء الرطوبة العالية التي يعيشها الزمالك في أنغولا بجانب الضغوط بسبب ضرورة الفوز.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على قدرات حارسه محمود عبدالرحيم ”جنش“ وأمامه الرباعي محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة للدفاع ومن المنتظر أن يقود خط الوسط محمود عبد العزيز وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأحمد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما وإبراهيم حسن في خط الوسط.

ويفاضل جروس بين الثنائي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد في خط الهجوم وربما يدفع بالثنائي على حساب إبراهيم حسن أو زيزو.

طموح أنغولي

يملك الفريق الأنغولي طموحاً كبيراً مع مديره الفني البرتغالي بيتو بيانكي الذي أكد أن الزمالك سيكون تحت ضغط نفسي وعصبي أكبر لحاجته إلى الفوز فقط.

ويعتمد بيترو أتلتيكو على لاعبين أصحاب قوة بدنية وانتشار تكتيكي مميز، مثل: المهاجم تياغو أزولو وفلاديميرو فا وريكاردو جوب وفرناندو سانتوس.