مباراة الأهلي ضد بتروجت.. جونيور أجاي يتسبب في صدمة جديدة للفريق الأحمر

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بقيادة مارتن لاسارتي صدمة كبيرة قبل لقاء بتروجت غدًا في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، حيث تعرض جونيور أجاي مهاجم الفريق للإصابة.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدًا في إطار منافسات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

واشتكى أجاي من إصابة عضلية، ولم يستطع إكمال المران، وخرج بصحبة الجهاز الطبي، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على الاطمئنان على اللاعب قبل خروجه من الملعب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لكشف بالأشعة؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق وفرص لحاقه بلقاء الزمالك في الدوري يوم 30 مارس.

يذكر أن النادي الأهلي المصري تعرض خلال الفترة الأخيرة للعديد من الإصابات في صفوف الفريق الكروي الأول، مثل رامي ربيعة وسعد سمير ووليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد محمود.