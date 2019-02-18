وكيل أعماله لـ”إرم نيوز”: جونيور أجاي جدد عقده مع النادي الأهلي المصري

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب في تمديد عقد جونيور أجاي مهاجم الفريق، ومنتخب نيجيريا، لمدة موسمين إضافيين، ليصبح عقده حاليًا ممتدًا لـ 3 سنوات قادمة.

وقال محمد جمال العاصي، وكيل اللاعب في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”أجاي وافق بشكل رسمي على تمديد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين، بجانب الموسم الذي كان متبقيًا في العقد القديم، ووقع على العقود، ليستمر اللاعب حتى صيف عام 2022 مع الأحمر“.

وأضاف العاصي: ”الشروط المالية في التعاقد خاصة بالنادي الأهلي، وهو من سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية النادي، الأهم أن اللاعب مستمر في القلعة الحمراء حتى عام 2022“.

من جانب آخر، يبحث مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف أحُد السعودي، عن عرض في أحد الدوريات التي ما زال فيها فترة قيد مفتوحة، خاصة أن إدارة النادي السعودي ستصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب.

وسيكون أمام مؤمن زكريا بعض الدوريات التي ما زال باب القيد بها مفتوحًا، وأبرزها الدوري الفنلندي والبرازيلي والسويدي بجانب الدوري الياباني والأوكراني والصيني.