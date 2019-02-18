بعد ربط مصيره بدوري الأبطال.. مصدر بالأهلي المصري يتحدث عن مستقبل لاسارتي مع النادي

حسم النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مصير مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي، خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت عن إقالته في حالة خسارة دوري أبطال أفريقيا، أو لقب بطولة الدوري العام المصري.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أكدت أن إدارة الأهلي استقرت على رحيل لاسارتي وفسخ تعاقده، في حالة خسارة بطولة أفريقيا، خاصة بعد الصفقات التي تم التعاقد معها في يناير الماضي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لإرم نيوز: ”لا توجد أي نيه لرحيل مارتن لاسارتي في نهاية الموسم الحالي، حتى في حالة خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، المدرب سيكمل عقده لمدة عام ونصف وبعدها سيتم تقييم التجربة وهل يستحق تجديد التعاقد أم لا“.

وأضاف المصدر: ”إدارة النادي ملت من كثرة تغيير المدربيين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل حسام البدري وباتريس كارتيرون خلال الموسم الماضي والحالي، بسبب خسارة أفريقيا وتدهور النتائج“.

وتابع: ”رغم تدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير الماضي، إلا أن إدارة النادي ترى أن لاسارتي تواجهه ظروف صعبة جدًا بسبب كثرة الإصابات وضغط المباريات الرهيب في بطولة أفريقيا والدوري العام، ولم يكتمل معه الفريق حتى الآن، ولم يحصل على الوقت المناسب بين المباريات لإيصال فكره التدريبي للاعبي الفريق“.

وأردف المصدر: ”الإدارة استقرت على استمرار لاسارتي حتى في حالة خسارة أفريقيا والدوري العام، ولن ترضخ لضغط الجماهير مرة أخرى، خاصة أن هناك خطة موضوعة لبناء فريق على مراحل ولن تنجح في حالة استمرار تغيير المدربين، لابد أن يكون هناك استقرار والصبر على النتائج حتى يحصد الفريق الثمار من الموسم المقبل“.

ومن جانب آخر هدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اللاعبين بتوقيع غرامات مشددة بسبب الاستهتار خلال المباريات الماضية للفريق خاصة في لقاء الإنتاج الحربي أول أمس والذي انتهى بفوز الأهلي بصعوبة بنتيجة 1 / صفر.

وظهر لاعبو الأهلي في حالة فنية متواضعة في لقاء الإنتاج وإهدار الفرص بالجملة، بسبب رغبة كل لاعب في التسجيل وعدم التعاون مع زملائه، خاصة لاعبي الخط الأمامي.