موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يدرك النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، أنه يحتاج إلى مواصلة انتصاراته المتتالية عندما يواجه بتروجيت، غدًا الاثنين، للضغط على الزمالك المتصدر.

وفاز الأهلي في آخر ثماني مباريات في الدوري، ليقلص الفارق إلى أربع نقاط مع الزمالك، بعدما خاض كل فريق منهما 21 مباراة بينما تعادل المتصدر مرتين في آخر خمس مباريات.

وقال محمد يوسف، مساعد مدرب الأهلي، لموقع النادي، اليوم الأحد: ”الأهلي يدخل المباراة بدافع مواصلة الانتصارات المحلية، وحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب.

”الأهلي لديه هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث. المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أي نقطة في مشوار الوصول إلى صدارة الدوري الذي يبقى هدفًا رئيسًا للجهاز الفني واللاعبين“.

وأضاف: ”التفكير في الوقت الحالي ينصب على مباراة بتروجت فقط. أي حديث عن مباراة فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مؤجل لحين الانتهاء من مباراة الغد“.

وتابع: ”لدينا سياسة نعمل من خلالها وهي التركيز الشديد في المباراة التي نستعد لها، على أن نغلق صفحتها مباشرة فور الانتهاء منها من أجل التركيز في الخطوة التالية“.

وبعد مواجهة بتروجيت سيسافر الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية لخوض مواجهة مرتقبة في ضيافة فيتا كلوب، يوم السبت، إ سيحاول تعويض خسارته 1-صفر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة الشهر الماضي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن سيمبا ونقطتين عن شبيبة الساورة الجزائري وثلاث نقاط عن فيتا كلوب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، مساء غد الاثنين، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.