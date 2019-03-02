نجم جديد ينضم لقائمة المصابين في النادي الأهلي المصري قبل مباراة بتروجيت

سينضم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المتألق في المباريات الأخيرة إلى قائمة المصابين في صفوف حامل لقب الدوري المصري الممتاز، وسيغيب عن مواجهة بتروجت، الإثنين المقبل.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لموقع النادي، اليوم السبت، إن السولية خضع لفحوص أظهرت معاناته من شد عضلي وسيخضع لبرنامج تأهيلي، في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد فترة غياب اللاعب.

وسيغيب السولية بشكل مؤكد عن مواجهة بتروجت، يوم الإثنين المقبل، كما يبدو مرشحًا للابتعاد عن تشكيلة مصر في مباراتين أمام النيجر ونيجيريا، خلال الشهر الجاري.

وشارك السولية في فوز الأهلي 2/1 على الجونة، الأسبوع الماضي، لكنه عانى من إصابة عضلية كما هو أيضًا حال زميله الحارس شريف إكرامي الذي سيغيب عدة أسابيع.

ومن المنتظر أن يلعب حمدي فتحي، المنضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من إنبي، بدلًا من السولية أمام بتروجت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ولا يزال الأهلي يفتقد أكثر من لاعب آخر؛ بسبب الإصابة، أبرزهم الهداف المغربي وليد أزارو والمدافع المخضرم أحمد فتحي.