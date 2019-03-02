لاعب الزمالك يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي المصري

كشف أحمد فتوح، الظهير الأيسر بنادي الزمالك، والمعار لصفوف إنبي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن قيامه بالتوقيع على عقود الانتقال لصفوف الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكان رضا سيكا، مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، قد قال في تصريحات تلفزيونية إن أحمد فتوح وقّع على عقود للأهلي وينتظر الرحيل عن الزمالك في أي وقت للانتقال للقلعة الحمراء.

وقال فتوح في تصريحات لإرم نيوز: ”كل ما يتردد عن توقيعي للأهلي غير صحيح بالمرة، كيف أوقع لنادٍ آخر وعقدي مع الزمالك مازال ممتدًا لمواسم مقبلة“.

وأَضاف: ”من يخرج ليؤكد توقيعي للأهلي، عليه أن يُخرج الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر لوسائل الإعلام، لا أعلم سر خروج هذه التصريحات بعد انضمامي لمنتخب مصر“.

وعن الهجوم الذي تعرض له خافيير أجيري مدرب مصر بسبب ضمه لقائمة الفراعنة، قال فتوح: ”لا توجد أي مجاملة في ضمي للمنتخب، لقد قدمت مستوى جيدًا مع إنبي وأستحق فرصة في المنتخب مثل أي لاعب مصري، خاصة أن مركزي به نقص شديد حاليًا في صفوف الفراعنة“.