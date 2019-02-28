وكيل رمضان صبحي: منتخب مصر يدمر اللاعب واستبعاده لأسباب غير فنية (فيديو)

شن نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب وسط النادي الأهلي، هجومًا ناريًا على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، بسبب استبعاد اللاعب من قائمة لقاء النيجر في تصفيات أمم إفريقيا، ولقاء نيجيريا الودي، رغم تألق اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية: ”رمضان صبحي بات مستقبله في إنجلترا في خطر شديد، بعد استمرار استبعاده من قائمة منتخب مصر، لأن تصاريح العمل في إنجلترا تخرج على أساس المشاركة مع المنتخب، وما يحدث مع اللاعب لا يوجد له أي مبرر“.

وأضاف شوقي: ”خروج اللاعب من قائمة المنتخب غير مفهوم، ويثير العديد من علامات الاستفهام، لأنه أمر غير فني، لن ينضم لصفوف الفراعنة في عهد أجيري، لأسباب لا يمكن أن أفصح عنها في وسائل الإعلام“.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر يوم 22 مارس المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

من جانب آخر، كشف شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، مدة غيابه عن فريقه بسبب إصابته في عضلة السمانة، التي تعرض لها اليوم.

وقال إكرامي عبر تويتر: ”الحمد لله على قضاء الله وقدره.. الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة، أغيب على إثرها من ٤ إلى ٦ أسابيع تُحددها استجابتي لطرق العلاج“.

وأَضاف إكرامي: ”إصابة في توقيت صعب، لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته.. كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات المهمة القادمة، وأعود أقوى بإذن الله“.