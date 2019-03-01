لأول مرة.. السعودية تعلن إطلاق فعاليات كرة القدم النسائية بشعار ”الكرة تجمعنا“

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إطلاق الفعاليات النسائية الخليجية لكرة القدم تحت شعار ”الكرة تجمعنا“، بالصالة الخضراء في محافظة الخُبر التابعة للهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 16 فريقًا من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تمثلهن ما يقارب 200 لاعبة، وتُلعب على طريقة خروج المغلوب- بحسب بيان رسمي اليوم للسفارة السعودية في مصر.

وتضمن البيان: ”هذا وقد أكملت اللجنة العليا المُنَّظِمَة للفعالية كافة تجهيزاتها لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه في المملكة، حيث تم تجهيز الصالة الداخلية التي ستقام عليها فعاليات لعبة كرة القدم بما يناسب الحدث، سواء من تجهيزات تنظيمية أو فنية“.

واستكمل البيان: ”وقد تم الانتهاء من تجهيز وترتيب الساحة الخارجية للصالة، التي ستشهد العديد من الفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول“.

ومن المقرر أن تضم البطولة فرق من المملكة وهي فرق المملكة وشعلة الشرقية واليمامة ولوردز ويونايتد إيجلز وسنيكس ورويالز وجدة إيجلز والتحدي واتحاد الملوك، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان، وبمشاركة 200 لاعبة من الفتيات، إلى جانب مشاركة 50فتاة استعراضية لتقديم أغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويأتي الانطلاق بعد حالة من الترقب خلال الشهور الماضية لاستضافة الحدث الرياضي النسائي الأبرز خليجيًا لفعاليات كرة القدم الخليجية النسائية الأولى في المملكة، تزامنًا مع مكاسب كثيرة حصلت عليها المرأة السعودية خلال الفترة الماضية وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.