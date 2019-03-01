كل ما تريد معرفته عن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

تتجه الأنظار إلى ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية لمتابعة مباراة الديربي بين الأهلي والاتحاد، مساء الجمعة، في الجولة ال22 للدوري السعودي لكرة القدم.

وتبدو ظروف الفريقين متناقضة، فالأهلي ينافس على التواجد في القمة، بينما يخوض الاتحاد معركة من أجل البقاء بالدوري السعودي في أول مهمة تحت قيادة مديره الفني التشيلي لويس سييرا العائد لقيادة العميد مجددًا بعد رحيل الكرواتي سلافين بيليتش.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي، وسمير المعيرفي، ودوري بلس بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة بقيادة مدربه الأوروغواياني خورخي فوساتي، وحصد الفريق 11 انتصارًا و3 تعادلات و7 هزائم وسجل الفريق 43 هدفًا واستقبل 30 هدفًا. ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وحصد الفريق 3 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة وسجل الاتحاد 21 هدفًا واستقبل 35 هدفًا. ويعد فهد المولد هداف الفريق برصيد 8 أهداف.

والتقى الأهلي نظيره الاتحاد منذ إطلاق دوري المحترفين 21 مرة منذ موسم 2008/2009 وفاز الأهلي في 9 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد و6 تعادلات.

ولم يفز الاتحاد بلقاء الديربي في الدوري منذ 7 أعوام كاملة حين تغلب بهدف نايف هزازي يوم 29 مارس 2012، ولكنه خلال الأعوام السبعة فاز بنتيجة 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا العام 2012، وأيضًا بنتيجة 3/2 في نصف نهائي كأس ولي العهد العام 2016.

عودة سييرا

يطمع عشاق الاتحاد في انتفاضة حقيقية خلال المباريات التسع المتبقية بالدوري؛ من أجل تفادي شبح الهبوط، واستعان الفريق بخدمات مدربه الأسبق التشيلي لويس سييرا الذي قاد الفريق في آخر موسمين وظهر معه بمستوى جيد.

وترددت أنباء عن غيابات مؤثرة بسبب الإصابات في صفوف الاتحاد مثل عبدالعزيز البيشي ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريغيز والمغربي مروان دا كوستا والبرازيلي جوناس والإيفواري سيكو سانوغو، وإن كان البعض روج أن هذه الأنباء مناورة من سييرا قبل الديربي.

من المنتظر أن يعتمد سييرا بشكل أساسي على مواطنه كارلوس فيلانويفا الذي جلس بديلًا في لقاء الهلال، ويعاني تراجع أرقامه هذا الموسم على غير عادة النجم الموهوب في عهد سييرا، وسجل فيلانويفا هدفًا واحدًا في 21 مباراة بواقع 1472 دقيقة، وصنع 3 أهداف فقط بينما في الموسم الماضي سجل 6 أهداف في 25 مباراة وصنع 11 هدفًا.

ومن المرجح أن يحمي العرين فواز القرني وأمامه الرباعي زياد المولد وأحمد عسيري وسعود عبدالحميد ومنصور الحربي للدفاع مع المغربي كريم الأحمدي وجمال باجندوح كثنائي ارتكاز والتشيلي كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب مع فهد المولد وعبد العزيز البيشي أو جاري رودريغيز حال جاهزيته مع المهاجم الصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

طموح الأهلي

يطمع الأهلي صاحب الضيافة في المباراة للفوز للعودة بقوة لسباق المربع الذهبي، خاصة أن الفريق لديه أسلحة هجومية مميزة ويسعى لاستغلال تعثر الاتحاد.

ويعتمد الأهلي على خبرة مدربه فوساتي الذي يراهن على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس محمد العويس، وأمامه الرباعي محمد آل فتيل وعبدالباسط الهندي وسعيد المولد والمصري محمد عبدالشافي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نوح الموسى وأمامه تيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري، كما يقود الهجوم السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن عودة سييرا ستعطي دوافع مهمة لفريقه من أجل تحقيق الفوز على حساب الأهلي للانتفاضة وتحقيق أمل البقاء، مؤكدًا أن فهد المولد من اللاعبين المهمين؛ لأنه يملك السرعة والمهارة.

وأضاف: ”الأهلي فريق مستقر ومعه قناص بقيمة السومة، وأيضًا تافاريس وبكل المقاييس هو الأرجح لحصد الفوز، ولكن الديربي له حسابات مختلفة في أرض الملعب“.